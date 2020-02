Warum gibt es jetzt eine Chance, das zu ändern?

Unsere langjährige Überzeugungsarbeit zahlt sich endlich aus, der Wind hat sich gedreht: Alle Fraktionen im Bundestag befürworten nun im Prinzip ein Lobbyregister. Dazu beigetragen hat, dass wir gemeinsam mit Abgeordnetenwatch.de 2017 einen Gesetzentwurf entwickelt haben, mit dem wir gezeigt haben, wie es gehen könnte. Kurz darauf entstanden weitere Gesetzentwürfe: bei der SPD und auch bei der CDU, die allerdings nicht über das Entwurfsstadium hinauskamen. Nach den letzten Bundestagswahlen brachte die Linke schließlich als erste Partei einen Gesetzentwurf ins Parlament ein. Dieser Entwurf besteht in großen Teilen aus dem, was wir zuvor veröffentlicht hatten. Bündnis 90/ Die Grünen machen sich schon lange für ein verpflichtendes Lobbyregister stark und setzten sich im Bundestag mit Anträgen dazu ein. Selbst die FDP, die in den vergangenen Jahren von einem Lobbyregister nichts wissen wollte, hat nun einen eigenen Antrag in den Bundestag eingebracht, in dem sie mehr Transparenz und Regeln für die politische Interessenvertretung fordert.

Der Sinneswandel der wirtschaftsnahen Parteien ist dabei auch von einer Trendwende innerhalb der Lobbyszene motiviert: Immer mehr Lobbyist:innen sprechen sich offen für ein verpflichtendes Lobbyregister aus. Dahinter steckt der Wunsch nach klaren Regeln, die für alle gleichermaßen gelten. Man möchte raus aus der „Schmuddelecke“ und sich von „schwarzen Schafen“ distanzieren. Große Wirtschaftsverbände wie der Verband der Chemischen Industrie und auch der BDI fordern Lobbytransparenz inzwischen aktiv ein. Das hat auch bei den Blockierern in der Politik Eindruck gemacht. Allerdings: Das, was Lobbyisten sich als Lobbyregister wünschen, ist oft nicht ausreichend. Wer wirkliche Lobbytransparenz will, muss in der Debatte jetzt genau aufpassen.

